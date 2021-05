Profissionais da Enfermagem iniciam greve por tempo indeterminado

Divulgação/Assessoria Protesto ocorre em frente a sede do Hospital

Profissionais da Enfermagem do município de Ponta Porã entraram em greve nesta quinta-feira (27), devido a proposta de congelamento do salário por parte do Hospital Regional Dr. José Simone Netto, após diversas negociações salariais a instituição apresentou reajuste zero aos profissionais.

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Enfermagem do Mato Grosso do Sul (SIEMS) e enfermeiro, Lázaro Santana explica que 30% da categoria seguem atendendo o público, mas destaca que as atividades só serão retomadas se a entidade patronal apresentar uma nova proposta aos servidores. "Aqui em Ponta Porã é o município com a menor remuneração à Enfermagem e agora, mesmo sabendo da realidade dos profissionais que tanto se esforçam no combate à Covid-19, o congelamento do salário seria penalizar ainda mais a enfermagem. A categoria não aceita perdas", ressaltou via assessoria.

Diretor do SIEMS e enfermeiro, Sebastian Rojas ressalta que a grave foi o último recurso após inúmeras negociações com os setores, contudo Rojas esclarece que a categoria está aberta ao diálogo. “A OS (Organização Social) que administra o hospital argumenta que depende de aporte financeiro do Estado e fica nesse jogo de empurra. A administração de hospital e qualquer empresa tem que estar a par e colocar em seus orçamentos a questão da reposição salarial, isso é fundamental. A Enfermagem tem suas famílias, seus compromissos financeiros, é preciso que seja valorizada", destacou via assessoria.

Conforme o SIEMS, a greve segue por tempo indeterminado e o grupo formado por 180 profissionais da área de enfermagem continuarão protestando em frente ao Hospital. De acordo com a assessoria, a manifestação só será suspensa quando houver negociação sem perdas salariais aos trabalhadores.

O Sindicato dos Trabalhadores na área de Enfermagem do Mato Grosso do Sul (SIEMS), iniciou as negociações salariais em março deste ano, na ocasião uma pauta foi enviada a administração do hospital com todas as reivindicações dos trabalhadores, com destaque para o reajuste salarial. A primeira reunião entre sindicato laboral e representantes da OS, foi realizada em abril, onde não houve consenso entre as partes, após dez dias os gestores patronais responderam que dependiam de aporte financeiro do Estado para reajustar os salários.

O contrato de administração é emitido por meio OS e gerenciado pelo Instituto Acqua, atualmente o hospital atende cerca de 200 mil habitantes de oito municípios da região sul de MS. Conforme o documento, cabe ao governo do estado repassar R$ 269,9 milhões para que ocorra a administração do hospital, contudo o valor mensal repassado é de R$4.499.907,64. Segundo a assessoria, a equipe de enfermagem atende toda a macrorregião de Ponta Porã incluindo pacientes que chegam dos países fronteiriços.