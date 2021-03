Procons realizam mutirão online para renegociação de dívidas

Divulgação/PMD Procon Dourados

Em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Dourados, em conjunto com a Associação Brasileira de Procons (ProconBrasil), e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), promovem até o dia 31 de março o “Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas“. Objetivo é fornecer condições para que os consumidores possam reequilibrar suas dívidas e evitar a negativação.

Conforme os órgãos de defesa do consumidor, o mutirão possibilita que famílias endividadas e que precisam manter o nome limpo, restabeleçam o equilíbrio do orçamento doméstico longe de qualquer inscrição em cadastros de proteção ao crédito. A iniciativa foi possível após Procon Dourados acionar a Procon Brasil, a partir disso a instituição programou com a Febraban, a adesão das instituições financeiras, visando facilitar as condições de pagamento,os ajustes no valor das parcelas, a periodicidade dos pagamentos, a redução dos juros e multas e as condições para a quitação do débito entre os cidadãos e instituições financeiras.

Diretor do Procon, Antonio Marcos Marques enfatiza que o mutirão visa ajudar muitas famílias que durante o período de pandemia perderam renda e acabaram se endividando. Para participar os consumidores devem se cadastrar no site e relatar o problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor. Conforme a assessoria o Procon Dourados orienta que os consumidores, durante o relato, informem que estão participando do mutirão, por meio da hashtag: #MutiraoProconsBrasil. Após o prazo de 15 dias para resposta do fornecedor, o consumidor passa a ter o prazo de 20 dias para avaliar o retorno dado pela empresa e se a resposta foi satisfatória.

Serviço:

O Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas ocorre até o dia 31 de março, as negociações podem ser feitas por meio do site: www.consumidor.gov.br.