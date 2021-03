Procon realiza fiscalização em supermercados

Divulgação/PMTL Ao todo 10 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon-TL), realizou durante a última semana a fiscalização em 10 supermercados do município, ação foi promovida em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado no último dia 15 de março.

Durante as visitas, a fiscal do Procon, Tatiana de Souza Sá explicava o motivo da ação e abordava os consumidores aleatoriamente para fornecer dados em relação a precificação, validade, integridade da embalagem e principalmente o preço dos produtos.. Conforme a assessoria, ao final das compras a fiscal realizava o procedimento de divergência de preço das mercadorias escolhidas pelo consumidor.

“Em todas as abordagens sentimos que os clientes ficaram satisfeitos com as orientações porque eles nos agradeciam no final. Foi muito importante este trabalho para nós, os estabelecimentos e, principalmente, para o consumidor”, ressaltou Tatiana Sá.

Entre as lojas vistoriadas estavam São Francisco, D’Casa, Bom Vizinho, Atacadão, Thomé, Abevê, Proença, Big Mart 1, Big Mart 2 e Nova Estrela.