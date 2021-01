Procon qualifica atendimento oferecido à população

Gisele Ribeiro Com nova sede em funcionamento, prefeito agradece parceria com MPE

Nesta segunda-feira (11), a Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Corumbá (PROCON) começou o funcionamento dos seus serviços em sua nova sede própria. O prédio foi completamente reformado pela Prefeitura, em parceria com a 5ª Promotoria de Justiça, e fica na avenida General Rondon, número 1.206, entre as ruas 15 de Novembro e 7 de Setembro, no Centro da cidade.

De acordo com o Prefeito Marcelo Iunes, “É um prédio mais amplo, bem localizado e bem mais confortável e acessível que a sede antiga. Com toda certeza nossa população agora será atendida com mais qualidade e conforto”, pontua agradecendo a parceria do Ministério Público Estadual (MPE).

O novo prédio tem aproximadamente 480 metros quadrados e foi dotado de toda comodidade para atendimento da população na busca pela garantia de seus direitos consumeristas.

Para Vital Gonçalves Miguéis, diretor-executivo do Procon, “Esta sede própria é oriunda de recursos próprios da Prefeitura e recurso advindos do Ministério Público Estadual (MPE), que está fomentando melhorias para o atendimento do consumidor em busca da paz social”, destaca.

Ainda segundo Miguéis, “Com certeza essa sede própria trará aos consumidores e servidores melhor conforto e dinamismo no atendimento. Isso sim é uma vitória para o município de Corumbá, que precisa ficar atento aos abusos praticados por fornecedores de bens e serviços que não cumprem a legislação vigente”, conclui.