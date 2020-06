Procon fiscaliza regras de higienização contra covid-19 em supermercados

Assecom Supermercados obedecem regras de higienização que são fiscalizadas pelo Procon

Considerados serviços essenciais, supermercados, hipermercados e atacadistas não paralisaram atividades mesmo nos períodos mais duros de restrição do comércio. Mas para isso, precisam obedecer regras de distanciamento e higienização em ambientes internos e externos. A fiscalização é feita pelo Procon, órgão de defesa do consumidor, ligado à Procuradoria Geral do Município. O objetivo é prezar pela saúde dos colaboradores dos estabelecimentos e do público que o frequenta.

Durante a fiscalização são observadas recomendações como o uso obrigatório de máscaras pelos colaboradores, impedimento de aglomerações, distância mínima entre consumidores, se são adotadas medidas para evitar exposição de pessoas, sobretudo aquelas que pertencem ao grupo de risco, a possíveis ambientes potencialmente contaminados, disponibilização de álcool 70% para higienização das mãos, carrinhos, cestas, entre outras medidas, tendo em vista as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Conforme o diretor do Procon, Antonio Marcos Marques, as equipes do órgão constataram que até ao momento, neste mês, os requisitos têm sido cumpridos e não ocorreram autuações. “Os comerciantes têm se preocupado e se planejado para manterem as regras e prevenir a doença; isso é muito importante para toda a sociedade”. Marques destaca que as avaliações serão contínuas neste momento da pandemia do coronavírus, com envio de relatório ao Ministério Público sobre a situação dos mercados, hipermercados e atacadistas diante das recomendações.

Vale ressaltar que entre as recomendações do MPMS para estes estabelecimentos está a recomendação do uso de máscaras também a todos os consumidores. Anteriormente, a Prefeitura de Dourados já havia determinado como obrigatório o uso da proteção facial aos douradenses. Entre outras recomendações estão ainda que apenas um membro da família fique responsável pelas compras, orientação sobre canais alternativos para compras online ou via telefone, manutenção de locais limpos e higienizados.