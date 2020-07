Procon divulga nova pesquisa de preços do combustível em Dourados

Tamanho do texto

Fernando Frazão/Agência Brasil ..

O Procon de Dourados realizou esta semana nova pesquisa de preços do combustível na cidade. Em 40 estabelecimentos, na cidade e distritos, foram pesquisados preços do etanol, do diesel comum e S10 e da gasolina comum e aditivada.

O menor preço encontrado na gasolina comum foi de R$ 4,150; no diesel comum foi de R$ 3,030; diesel S10 R$ 3,190; e no etanol o menor preço praticado é de R$ 2,990.

A diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum (R$ 4,150) e o maior preço (R$ 4,493) é de 8,27%. No etanol a diferença entre o menor e maior preço é de 17,03%; no diesel comum é de 16,84% e no diesel S 10 é de 18,9 %.

O preço médio da gasolina em Dourados, hoje, é de R$ 4,255, enquanto que em junho o preço médio praticado era de R$ 4,012. Ou seja, houve alta de 6,06%. O preço médio do etanol hoje é de R$ 3,186, sendo que em junho era de R$ 3,127, uma alta de 1,89%.

Já em relação ao diesel comum, em junho o preço médio era de R$ 3,148 e nesta pesquisa apontou como preço médio o valor de R$ 3.030, queda de 3.73%. O diesel S 10 apresentou na pesquisa de junho o valor médio de R$ 3,213 e na pesquisa do mês de junho apresentou preço médio de R$ 3,190, mostrando uma queda de 0,7%.

O menor preço encontrado na gasolina em Dourados (R$ 4,150) é 0,10 centavos mais barato que o preço médio praticado (R$ 4,255) nos postos da cidade.

Para tirar dúvidas ou registrar reclamação, o consumidor pode ligar para o Procon nos telefones 151 ou 3411-7754.