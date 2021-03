Procon anuncia atendimento on-line

PMC Procon de Coxim

Em decorrência do avanço da pandemia da Covid 19 no estado, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon-MS), anunciou que estará realizando atendimentos online, ação foi divulgada nesta sexta-feira (26), por meio da Prefeitura Municipal de Coxim.

Conforme a Diretora do Procon, Edivânia Géssica o consumidor que precisar registrar reclamações junto ao órgão pode solicitar o atendimento de forma totalmente remota, a medida visa cumprir o Decreto Estadual nº15.638 que institui novas medidas de restrição. Segundo a assessoria, os serviços são alternativas para que os consumidores evitem aglomerações e a propagação do COVID-19

Serviço:

Para registrar uma reclamação acesse o link: https://www.coxim.ms.gov.br/, ao entrar no site basta clicar em “Procon-formulário de reclamação”.

Reclamações também podem ser registradas via Whatsapp: (67) 99603-2882, ou no email: proconcoxim@hotmail.com.