Procon alerta sobre “Golpe da Lista Telefônica”

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Vítimas são abordadas por ligação

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Coxim, divulgou nesta quinta-feira (27) um alerta aos empresários sobre o chamado “Golpe da Lista Telefônica”. O órgão orienta a população a se atentar a ligações suspeitas e não divulgar informações cadastrais, ou assinar documentos sem analisar.

Conforme o Procon, a prática consiste em entrar em contato com empresas e se identificando como Editoras de Listas Telefônicas, com intuito de solicitar a atualização dos dados cadastrais, durante a ligação é oferecido um serviço de renovação sem custos, contrato de divulgação gratuita no site ou publicação em lista telefônica. Segundo a assessoria, a ligação é geralmente atendida por um funcionário da empresa e os golpistas argumentam que, por ser um serviço sem custos, o próprio funcionário pode autorizar, ou é induzido a se qualificar como gerente da empresa e assinar.

Após o primeiro contato, os golpistas encaminham um documento por e-mail solicitando a assinatura do funcionário ou empresário assinar. No documento consta os dados da empresa, mas, logo abaixo, em letras bem pequenas, está o valor do contrato, geralmente dividido em 12 parcelas de alto valor. De acordo com a assessoria, o principal alvo do golpe é o valor da multa que será cobrada quando a empresa cancelar o contrato.

O Procon orienta as vítimas a reunir o maior número possível de documentos enviados pela empresa golpista e em seguida registar a reclamação junto ao órgão.