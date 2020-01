Primeiro sorteio da Nota Dourada será efetuado

Edson Lopes Jr/ A2 FOTOGRAFIA Fique atento no site da campanha Nota Dourada

O primeiro sorteio da campanha Nota Dourada acontece nesta segunda-feira (20), conforme divulgado pela Prefeitura. O objetivo da ação é incrementar a arrecadação do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza).



Os consumidores devem exigir a nota fiscal em qualquer relação de prestação de serviços, recebendo em troca a possibilidade de concorrer a um sorteio promovido pelo município.



Para estar apto a concorrer, é preciso que o CPF esteja impresso na nota fiscal, além dos números do sorteio. No site www.notadourada.com.br, é possível se cadastrar, o cupom terá validade de 12 meses, contando a partir de quando ele é emitido.



Nota Dourada é uma campanha de estímulo à cidadania fiscal, que tem por objetivo estimular os consumidores a exigir a nota fiscal em toda e qualquer relação de prestação de serviços, sorteando prêmios em dinheiro. Quem tiver dívida tributária não poderá participar do sorteio.



No dia 20 de cada mês acontecerá os sorteios, realizados pela Loteria Federal. O 1º prêmio corresponde a R$ 1.000,00; 2º prêmio, R$ 500,00; 3º prêmio, R$ 300,00; 4º prêmio, R$ 200,00; e, 5º prêmio, R$ 100,00.