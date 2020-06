Primeira morte de indígena pela covid-19 é registrada em Dourados

ms.gov.br Morte de indígena foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde

Mais uma morte pela covid-19 foi confirmada em Dourados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Nesta quinta-feira (18) foi registrado o primeiro óbito entre os indígenas que foram contaminados pelo novo coronavírus, a oitava morte em Dourados que agora alcança Campo Grande neste ponto.

A vítima foi um homem de 59 anos da etnia Guarani-Kaiowa e residia na Reserva Indígena de Dourados. Ele foi diagnosticado com a covid-19 no dia 2 de junho e estava internado desde o dia 7. Segundo boletim desta quinta do Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus de Dourados, outros 105 indígenas foram testados postivos para a covid-19.

Agora, em todo o Mato Grosso do Sul, são 40 mortes confirmadas. Além das oito de Dourados, são mais oito óbitos em Campo Grande, cinco em Três Lagoas, duas em Batayporã, Paranaíba, Brasilândia, Itaporã, Rio Brilhante e Corumbá. Uma morte em Vicentina, Iguatemi, Sidrolândia, Ponta Porã, Douradina, Deodápolis e Anastácio.