Previsão indica chuvas em MS

Laura Holsback/Capital News Temperaturas caem em todo estado

Em Campo Grande, o dia será de sol com aumento de nuvens, à tarde a previsão é de céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A umidade relativa do ar nesta segunda-feira (31), varia entre 39% e 97%.

As temperaturas no Estado poderão registrar mínima de 13°C e máxima de 27°C. Na Capital a variação está estimada entre 17°C a 25°C. Em Dourados máxima de 22°C e mínima de 14°C, Ponta Porã máxima é de 20°C e mínima de 13°C, Corumbá máxima de 27°C e mínima de 16°C, Coxim máxima de 27°C e mínima de 18°C e Três Lagoas máxima de 27°C e mínima de 20°C.