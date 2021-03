Previsão de Chuvas para todo MS

Anderson Ramos/ Capital News Previsão de chuva leve no fim do dia

Em Campo Grande pela manhã a previsão é de sol e aumento de nuvens, já no período da tarde e à noite estão previstas pancadas de chuva. A umidade relativa do ar nesta sexta-feira (19), varia entre 52% e 88%.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), neste mês de março Mato Grosso do Sul registrou chuvas abaixo da média prevista. As 25 estações do Cemtec MS constataram que na primeira quinzena do mês choveu apenas 44% do acumulado esperado que era de 3684,7 mm, o volume registrado até o momento é de 1626,5 mm.

Na Capital choveu aproximadamente 58% do esperado para o mês, que era 151,5mm. Em contrapartida, três cidades do interior do estado registraram números acima da média: Itaquiraí com 83,4%, Aral Moreira com 06,6% e Ivinhema que registrou até o momento 04,6%.

As temperaturas no Estado poderão registrar mínima de 21°C e máxima de 32°C. Em Campo Grande a variação está estimada entre 20°C a 30°C. Em Dourados máxima de 32°C e mínima de 21°C, Ponta Porã máxima é de 32°C e mínima de 21°C, Corumbá máxima de 33°C e mínima de 24°C, Coxim máxima de 32°C e mínima de 21°C e Três Lagoas máxima de 32°C e mínima de 22°C. Previsão de alta probabilidade de formação de arco-íris em Campo Grande.