Prefeitura realiza ação de combate à dengue na cidade

Renê Carneiro/PMC Os agentes adotam os devidos cuidados de biossegurança e pedem ajuda aos moradores

Nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), os agentes de saúde estarão no Centro e no Bairro Borrowiski realizando bloqueio mecânico, aplicação de cal, colocação de telas em caixas d’água e ações educativas visando combater o mosquito Aedes Aegypti.

Em 2020, o centro foi o bairro que teve maior registro de casos positivos, seguido pelo Guanã, Popular Velha, Dom Bosco e Aeroporto. A ação será no entorno da avenida General Rondon, ruas Tenente Melquíades de Jesus e Treze de Junho, totalizando cerca de 500 imóveis.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população que todos os agentes adotam os devidos cuidados de biossegurança, e solicita aos moradores que utilizem máscara facial e auxiliem a equipe na limpeza dos quintais.