Prefeitura promove campanha contra tuberculose e hanseníase

Divulgação/PMD Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase de Dourados

Em 24 de março é comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, pensando nisso a Prefeitura Municipal de Dourados por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sems) está promovendo durante todo o mês de março diversas ações para conscientizar a população a respeito da importância do tratamento, além de intensificar esforços para reduzir os índices da doença no município.

Conforme a Sems a tuberculose ainda é considerada uma doença de alta periculosidade em todo o mundo. Tendo isso em vista, o Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase (CRTH) de Dourados intensificou as ações de combate à doença. Em 2020 o município registrou 140 casos de tuberculose e taxa de cura de 86%. Em relação à hanseníase foram contabilizados 24 casos, com 93% de taxa de cura. Neste ano foram notificados até o momento 25 casos de tuberculose e 4 de hanseníase.

O tratamento para ambas doenças é realizado por meio do uso de antibióticos específicos, com duração variada de seis a doze meses, todos os medicamentos são fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Secretário interino de saúde do município, Edvan Marcelo de Moraes explica como o Centro de Referência atua no combate às doenças. “O CRTH realiza a ação com o objetivo de alertar a população sobre as complicações causadas por estas doenças e também intensificar as atividades de prevenção e diagnóstico nas UBS (Unidades Básicas de Saúde)”, informou via assessoria.

De acordo com o secretário de saúde, pessoas que identificarem sinais ou sintomas devem procurar a unidade de saúde e solicitar uma avaliação. A tuberculose é uma doença infecciosa, que se negligenciada pode gerar grandes impactos na morbidade, mortalidade e qualidade de vida dos infectados. A hanseníase é também uma doença infectocontagiosa ocasionada por uma bactéria conhecida como bacilo de Hansen, assim como a tuberculose, a hanseníase é transmitida pelas vias respiratórias como fala, tosse e espirro. Conforme a assessoria, as unidades de saúde de Santo André, Cachoeirinha e Vila Índio não participam da campanha, pois estão atuando como Unidades Sentinelas para Covid-19.

Os principais sintomas da Tuberculose são:

• Tosse seca ou produtiva por três semanas ou mais;

• Perda de apetite, emagrecimento e cansaço;

• Febre vespertina;

• Sudorese noturna;

• Dor torácica.

O principal meio de prevenção da tuberculose é a vacina Bacillus Calmette-Guérin (BCG), disponibilizada gratuitamente pelo SUS. A vacina deve ser aplicada nas crianças ao nascer, ou, no máximo, até 04 anos, 11 meses e 29 dias de idade, o imunizante protege contra as formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e a meníngea. Segundo a Sems uma das medidas preventivas da doença é a avaliação de familiares e demais contatos do paciente para que não desenvolvam a forma ativa da tuberculose.

Os principais sinais e sintomas da hanseníase são:

• Manchas hipocrômicas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade térmica e/ou dolorosa, e/ou ao tato;

• Áreas com diminuição dos pelos e do suor;

• Formigamentos, choques, fisgadas, agulhadas nos braços e pernas, que evoluem para dormência;

• Caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos.

Moraes ressalta que a hanseníase possui tratamento e cura, contudo a falta do mesmo pode resultar em sequelas graves, como incapacidades físicas que ocasionam a exclusão social dos pacientes. “Nosso foco é proporcionar um tratamento mais eficaz e interrompendo o quanto antes a cadeia de transmissão destas duas doenças em nosso município”, finalizou o secretário.