Prefeitura orienta como fazer denúncias sobre terrenos sujos

Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas Denúncias podem ser feitas pelo telefone (67) 3929-1488

Por meio da Ouvidoria-Geral a Prefeitura Municipal de Três Lagoas tem recebido diversas denúncias sobre terrenos particulares sujos, porém dependendo da maneira como é realizada, é impossível que o serviço consiga repassar os dados que garantam a identificação do local ao setor responsável por apurar a mesma.

Dessa maneira os servidores pedem que o denunciante informe o endereço completo do terreno, bem como pontos de referência, principalmente se for feita em anonimato, pois a Prefeitura não consegue entrar em contato com o denunciante, o que impossibilita o envio da equipe para a averiguação.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone (67) 3929-1488, pelo portal oficial da Prefeitura, na aba Ouvidoria (www.treslagoas.ms.gov.br/ouvidoriageral), ou pessoalmente no endereço Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667, Centro – 4º andar.