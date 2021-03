Prefeitura inicia vacinação em idosos a partir de 70 anos

Divulgação/PMD Postos de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira

Prefeitura Municipal de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sems) anunciou nesta sexta-feira (26), a ampliação da faixa etária para imunização contra a Covid-19. Com a ampliação idosos com 70 anos ou mais podem ir até o drive thru no Jorjão, das 13h às 17h, ou procurar uma das unidades de saúde listadas para receberem a primeira dose da vacina.

Conforme a prefeitura, a campanha de vacinação continua para os demais grupos prioritários, idosos com 65 anos ou mais portadores de doenças imunossupressoras, oncológicos em tratamento, transplantados de órgão sólido ou de medula óssea e renais crônicos, pneumopatias crônicas graves, pacientes portadores de doenças cardiovasculares crônicas que tenham sido submetidos a procedimentos operatórios continuam sendo vacinados no Centro de Convivência do Idoso (CCI). O mesmo vale para trabalhadores da saúde com 56 anos ou mais e profissionais a partir dos 36 anos que manipulam fluidos ou secreções de pacientes suspeitos ou confirmados, o horário de atendimento dos postos é 7h às 11h e 13h às 17h. É obrigatório apresentar comprovação das comorbidades.

Secretário municipal de saúde, Edvan Marcelo Marques explica que o objetivo é ampliar as faixas etárias o mais breve possível conforme a disponibilidade de doses. “A vacina é nossa principal arma no combate à pandemia, por isso estamos fazendo todo possível para imunizar o maior número de pessoas, mas também precisamos da conscientização da população, para que continuem se cuidando e seguindo as normas sanitárias de biossegurança”, destacou Marques via assessoria.

Edvan Marques ressalta que pacientes que residem em distritos, devem procurar as unidades de saúde de referência da região.

Serviço:

O agendamento pode ser realizado por meio dos telefones (67) 9.8468 – 8399 / 8098 / 8259 / 9023.

Os postos de vacinação são: Vila Rosa; Novo Horizonte; IV Plano; Chácara Caiuás; Vila Vieira; Csu; Ouro Verde; Parque Das Nações I; Idelfonso Pedroso; Jardim Carisma; Jóquei Clube; Guaicurus; Jardim Maracanã; Seleta; Bem-Te-Vi; Cabeceira Alegre; Altos Do Indaiá; Parque Do Lago Ii; Pq Das Nações Ii; Vila Hilda, E Cuiabazinho. Atendimento é realizado em horário comercial das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.