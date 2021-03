Prefeitura esclarece áudio que circula nas redes sociais sobre lockdown

Tamanho do texto

PMTL Prefeitura de Três Lagoas

Prefeitura Municipal de Três Lagoas se manifestou a respeito de um áudio que circula nas redes sociais, principalmente Whatsapp, alertando sobre o funcionamento de mercados, postos de gasolina e lockdown. Conforme a prefeitura, o áudio não se refere à Três Lagoas e está fora de contexto.

Conforme Decreto 15.632 em vigor desde o último domingo (14), o novo toque de recolher definido pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), permanecerá até o dia 27 de março. O Decreto estabelece o toque de recolher entre às 20h e às 5 da manhã, neste período poderão funcionar apenas serviços de saúde, transporte, alimentação por meio de delivery, farmácias/drogarias, funerárias, postos de gasolinas e as indústrias; e os supermercados e congêneres. Aos sábados e domingos, o regime especial de funcionamento das atividades e serviços classificados como não essenciais, é das 5h às 16 horas.

A prefeitura ressaltou que todas as informações relacionadas ao Coronavírus são veiculadas no Portal Oficial da Prefeitura de Três Lagoas: www.treslagoas.ms.gov.br, e nas Redes Sociais Oficiais: @NossaTresLagoas e @PrefeituraTresLagoas.

Serviço:

Com intuito de combater as Fake News sobre a pandemia e demais informações relacionadas a área da saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza um número de WhatsApp para envio de mensagens da população. O espaço é exclusivo para envio de informações suspeitas, que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente pelo ministério. Qualquer pessoa pode enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos, que tenha recebido por meio de redes sociais, o número para envio é: (61)99333-8597.