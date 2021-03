Prefeitura divulga lista de inscritos no Processo Simplificado para Assistência Social

Divulgação Prefeitura de Corumbá

Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, divulgou nesta terça-feira (23), a relação dos candidatos deferidos e indeferidos do Processo Simplificado para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Conforme o Edital 05/02/2021 da Escola de Governo (Egov), publicado no DIOCORUMBÁ, a Prefeitura irá contratar 52 profissionais temporários. Para candidatos de Nível Fundamental, foram destinadas 7 vagas para motorista de veículos leves com salário de R$ 1.250 e 4 vagas para auxiliar de serviços básicos com salário de R$ 1.100. Enquanto para candidatos de Nível Médio foram ofertadas cinco vagas para cuidador social com remuneração mensal de R$ 1.912,19 , 13 vagas de orientador social com salário de R$ 1.912,19, cinco vagas de auxiliar administrativo com salário de R$ 1.912,19, e duas de assistente de ações sociais (busca ativa), também com remuneração mensal de R$ 1.912,19.

De acordo com a prefeitura do município serão ofertadas ainda 9 vagas para assistente social, 3 para psicólogo e 4 para pedagogo, todas com remuneração mensal no valor de R$ 3.493,62. As datas das entrevistas e comprovação curricular serão divulgadas posteriormente pela Egov.