Prefeitura distribui em UBS máscaras doadas pela Fiems

Assecom Máscaras foram doadas para serem distribuídas à população

A Prefeitura de Dourados já distribui em quase todas as Unidades Básicas de Saúde as máscaras de tecido para uso da população, tendo em vista recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para prevenção ao coronavírus. A ação conta com apoio da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), que recentemente fez a doação de 40 mil máscaras ao Executivo.

Com a entrega nas Unidades Básica de Saúde, populares são orientados ao uso do item de proteção, o qual é obrigatório em locais públicos em Dourados enquanto durar a pandemia, sendo esta uma das medidas adotadas no município para prevenção da doença. Durante esta semana, a entrega das máscaras acontecerá nas unidades básicas de saúde dos distritos e na Casa da Acolhida.

A prefeita Délia Razuk destacou recentemente que a ação fará a diferença na prevenção da doença em Dourados, atendendo muitas pessoas nos bairros com o item de proteção. Ela também ressaltou a sensibilidade da Fiems e o apoio ao município, atendendo pedido dos deputados Paulo Correa e Neno Razuk.