Prefeitura desenvolve programa de incentivo a geração de emprego e renda

Divulgação/PMC Secretários municipais se reuniram para discutir o desenvolvimento do programa

Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, irá desenvolver um programa de incentivo a geração de emprego e renda no município. O intuito do programa é estabelecer parcerias com secretarias do Município e órgãos públicos e privados, a fim de fomentar a implantação da qualificação profissional em Corumbá.

Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Cássio Augusto da Costa Marques explica que a secretaria está avaliando a melhor forma de desenvolver a iniciativa. “Estamos alinhando uma metodologia mais eficaz, mais eficiente que consiga contemplar essa demanda por emprego e renda”, ressaltou via assessoria.

A reunião contou com a presença da secretária adjunta de Assistência Social e Cidadania, Mabel Sahib, Marques enfatiza a importância da parceria entre as secretarias. “Na maior parte das vezes, as pessoas recorrem à Assistência Social ou para procurar um suporte ou para auferir rendas e emprego, ou mesmo para subsidiar, receber auxílios e benefícios eventuais”, destacou o secretário.

Cássio Augusto da Costa Marques ressalta que o Município mantém diálogo constante com diferentes segmentos buscando formalizar parcerias de à geração de emprego e renda. “Vamos traçar uma metodologia, não só com as secretarias do Município, mas com outras instituições como o Sindicato Rural, Senai, Sebrae, Senac, Governo do Estado. Todos que possam trabalhar com esse intuito. Vamos definir métodos para identificar a vulnerabilidade, às necessidades das pessoas e do mercado de trabalho e construir uma situação de ajuda”, explicou o titular da Secretaria.

Mabel Sahib destaca que o programa irá contribuir na autonomia econômica das famílias

“Uma das vertentes da Assistência Social é fazer o encaminhamento dessas pessoas para o mercado de trabalho. Então, a ideia dessa articulação, é levantar a demanda, proporcionar a qualificação e encaminhar ao mercado de trabalho, ou seja, buscar autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, e consequente sair da situação de vulnerabilidade social”, ressaltou a secretária adjunta via assessoria.

O secretário ressaltou que o prefeito Marcelo Iunes orientou o município a desenvolver ações de incentivo que possibilitem a geração de emprego e renda na cidade.

“Na Secretaria temos um braço que busca dar esse suporte. Temos o apoio ao Microempreendedor Individual (MEI) e estamos trabalhando na segurança institucional do programa do MEI. Estamos percebendo que na medida em que o tempo passa, as pessoas estão precisando do suporte do poder público para que consigam ter renda e sair dessa situação de vulnerabilidade”, finalizou Cássio Augusto da Costa Marques.

Também participaram da reunião o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Luciano Leite, e o gerente de Políticas Públicas da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Hesley Sant’Ana.