Prefeitura de Três Lagoas orienta para o credenciamento para emissão da NFe

Tamanho do texto

Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas Em caso de persistência de dúvidas o contribuinte pode entrar em contato via e-mail ou telefone para outras informações.

Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura de Três Lagoas divulgou através da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (SEFIRC), as mudanças para um novo sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe), garantindo ainda mais segurança e agilidade no dia a dia de empresários prestadores de serviço.

Porém, é necessário cumprir alguns passos para o credenciamento e habilitação do login que permite a emissão da NFe. Com isso, preparamos um passo a passo que deve ajudar a ingressar nesse novo sistema.

PASSO A PASSO

1 – Acesse http://www.treslagoas.ms.gov.br/;

2 – Clique no botão EMPRESÁRIO (Grande em laranjada no topo do site);

3 – Na página que abrir, clique no botão NFe;

4 – Após isso, será levado para a tela inicial do sistema. No menu superior, vá em:

CREDENCIAMENTO, no menu suspenso, clique em NFe CONVENCIONAL;

5 – Na nova tela que abriu, digite o CPF ou CNPJ, e clique em BUSCAR, pois assim, o sistema vai buscar automaticamente os dados vinculados ao documento digitado.

6 – Agora, verifique se os dados informados estão corretos. Se NÃO, corrija o que estiver divergente e depois, basta SALVAR e imprimir (Caso não tenha assinatura digital) o documento que gerou no final do processo;

7 – Se não tiver assinatura digital, imprima o documento, assine e depois escaneie e envie para credenciamentonfse@treslagoas.ms.gov.br. Agora, se tiver assinatura digital, faça o processo de preenchimento digital e envie o documento assinado para o mesmo e-mail citado anteriormente.

8 – Após o envio do documento, ele será avaliado e validado. Após a avaliação, que é feita pelos servidores da SEFIRC, e se tudo estiver dentro do exigido, é feita a liberação para a emissão da NFe.

Em caso de dúvidas, basta enviar um e-mail

para credenciamentonfse@treslagoas.ms.gov.br ou ligar para um dos números a seguir: 67 3929-1857 ou 67 3929-1858 ou 67 3929-1859 ou 67 3929-1137 ou 67 3929-1138.

Além do e-mail e dos números de telefone acima, às 17h desta segunda-feira (11) será realizada uma nova reunião de treinamento online por meio da plataforma Zoom. Para ter acesso CLIQUE AQUI.