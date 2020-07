Prefeitura de Dourados paga parcela do 13º salário no dia 15 de julho

Tamanho do texto

A Prefeitura de Dourados vai pagar no próximo dia 15 de julho a primeira parcela do décimo terceiro salário de todo os servidores públicos municipais. A informação foi dada pelo secretário de Fazenda, Carlos Dobes Vieira nesta sexta-feira (10).

Segundo a prefeitura, em duas décadas é a primeira vez que a Prefeitura antecipa a metade do 13º no meio do ano. Dobes afirmou que a liberação desta primeira parcela só foi possível graças ao regime de austeridade desenvolvido pela prefeitura.

O secretário disse que com esta iniciativa a prefeita pensou nos servidores públicos que perderam renda por causa da pandemia devido ao desemprego de algum membro da família e ao mesmo tempo fomentar o comércio local já que será injetado na economia cerca de R$ 13,5 milhões.