Prefeitura de Dourados abre cargos temporários com salários de até R$ 4,5 mil

Divulgação/PMD Vagas são para atender demanda provocada pela pandemia

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), está criando cadastro reserva para contratação temporária de pessoal para trabalhar durante o enfrentamento a pandemia do coronavírus. As inscrições devem ser feitas entre essa terça (9) e quarta-feira (10) e a seleção será por meio de análise curricular e entrevista, sob critérios estabelecidos no edital. Os salários variam entre R$ 1,7 mil e R$ 4,5 mil.

A finalidade é a seleção de profissionais da área da Assistência Social para preenchimento de cargos temporários, conforme anexo de edital divulgado nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial do Município, tendo em vista a prestação de serviços nas ações de enfretamento do coronavírus pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado, se necessário, por igual período, ou até que se encerre o estado de emergência (o que ocorrer primeiro).

O processo de formação de cadastro de reserva para contratação temporária contempla profissionais de nível médio e superior, como pedagogo, administrador, assistente social, psicólogo, cuidador social, técnico administrativo, assistente social, assistente social indígena.

Tendo em vista que a seleção visa o atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus, fica vedada a participação e contratação de candidatos pertencentes ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente ao Covid-19. Os requisitos para cada função e documentação a ser apresentada devem ser observados no edital.