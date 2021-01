Prefeitura convoca servidores cedidos à retornarem a unidade de lotação até dia 18

PMC Decreto foi publicado na edição desta segunda-feira (11) no DioCorumbá

Nesta segunda-feira (11), os servidores, da Prefeitura Municipal de Corumbá, cedidos ou que prestam serviço fora de sua unidade de lotação originária, incluindo aqueles que estão em regime de teletrabalho, deverão se apresentar até o dia 18 de janeiro ao órgão ou entidade ao qual estão originalmente lotados. A determinação consta no decreto n° 2.461, publicado na edição desta segunda-feira, 11 de janeiro do DIOCORUMBÁ.

De acordo com a Prefeitura, os servidores que prestam serviços fora da lotação originária, porém dentro da própria Administração Pública Municipal, deverão se apresentar no órgão de origem e aguardar posteriores deliberações. Os que se encontram licenciados do cargo por motivo serviço militar, atividade politica, capacitação, saúde, gestante e à adotante e pela paternidade e por acidente em serviço deverão se apresentar ou enviar à secretaria Municipal de Finanças e Gestão declaração indicando o motivo do seu afastamento e o local onde pode ser encontrado, até 18 de janeiro de 2021.

Segundo o documento, passado o prazo caberá aos titulares dos órgãos da administração direta e indireta encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças e Gestão a relação dos servidores que não se apresentaram.

No período contado de 18 de janeiro de 2021 até à data em que o servidor se apresentar será considerado como de faltas injustificadas, com perda da remuneração. A íntegra do decreto n° 2.461 pode ser conferida clicando no http://do.corumba.ms.gov.br/corumba .