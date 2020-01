Prefeitura aguarda liberação do Iphan para restauração em hotel

Para a restauração e recuperação do edifício antigo Hotel Internacional, localizado na rua Frei Mariano – entre a rua Delamare e avenida General Rondon, a Prefeitura de Corumbá aguarda apenas a autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para liberar início as obras.

O resultado da licitação que definiu a empresa responsável pelo serviço foi publicado na edição da segunda-feira, 13 de janeiro, do Diário Oficial do Município de Corumbá (DIOCORUMBÁ). As obras vão ser realizadas com recursos do programa PAC Cidades Históricas, do Governo Federal, com valor total de R$ 2.049.720,34, conforme a assessoria.

A proposta do Município é restaurar a edificação e dotá-la de elementos necessários para abrigar algumas fundações ou secretarias municipais. Corumbá teve dez projetos contemplados, apenas as requalificações das praças da República e da Independência foram executadas e entregues em 2016. Primeira obra aprovada foi a da Igreja Nossa Senhora da Candelária. A segunda foi o Hotel Internacional e a terceira foi a do Instituto Luiz de Albuquerque (ILA).