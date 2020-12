Prefeito homenageia mais de vinte profissionais

Divulgação/PMCG Evento tomou todas as medidas de biossegurança

Câmara Municipal institui o Mérito de Assistência Social Eneida Cristina Gonçalves Ribeiro, como parte do calendário oficial de eventos e de programações de Campo Grande, recebeu a assinatura do prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD), na noite de quinta-feira (17).

O ato, fez parte do evento promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que homenageou personalidades com a honraria. A cerimônia é realizada a cada dois anos no mês de dezembro, em alusão ao Dia Nacional da Assistência Social, celebrado no dia 7 de dezembro.

São três categorias: Categoria Persona SUAS, Categoria Exemplo de Vida e Superação e Categoria Trabalhador (a) do SUAS. E ao todo foram 26 personalidades com a honraria, nas três categorias.

“Sabemos da importância do trabalho desenvolvido pela categoria. Por isso fazemos questão de dedicar essa valorização. Continuaremos trabalhando para que as atividades da Assistência Social cheguem a um número, cada vez maior, de pessoas”, declarou o prefeito, Marquinhos Trad.

De acordo com a assessoria, nesse ano se comemora 15 anos do Sistema Único de Assistência Social, foi declarada prioritária, e seus trabalhadores, imprescindíveis para fortalecer a fileira de outras profissões e profissionais no atendimento e manutenção da proteção social, necessária ao fortalecimento dos vulneráveis para resistirem à pandemia.