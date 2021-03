Prefeito autoriza home office e suspende atendimentos de rotina nas UBS

Divulgação/PMC Edilson Magro, prefeito de Coxim

Com o agravamento da pandemia em Mato Grosso do Sul, o prefeito de Coxim, Edilson Magro (DEM) publicou na última segunda-feira (22), dois decretos municipais para prevenir a contaminação do vírus no município. Conforme o prefeito, as medidas foram adotadas em decorrência do aumento na taxa de ocupação dos leitos de Unidade Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional Álvaro Fontoura, e da confirmação da variante P1 do SARS- COV-2 no estado.

Entre as medidas aprovadas está o Decreto 363/2021, que autoriza o trabalho home office para os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta em todo o Município de Coxim.

Outra medida aprovada foi o Decreto 362/2021, que determina a suspensão por prazo indeterminado dos atendimentos de rotina à população em geral junto aos médicos e demais profissionais de saúde de todas as unidades básicas de saúde (UBS), do Município de Coxim. Entre os atendimentos suspensos estão agendamento de consultas, exames laboratoriais, consultas pré-agendadas e demais atendimentos que não tenham caráter de urgência ou emergência. Conforme a assessoria, todos os servidores das UBS estão voltados para atendimentos relacionados a casos de Covid-19 no Hospital Regional de Coxim.

De acordo com o Decreto somente as Unidades Básicas de Saúde suspenderão o atendimento, a Policlínica segue com atendimento normal assim como as farmácias para entregas de medicamentos.

Serviço:

Decreto Nº 362/2021 - Suspensão dos Atendimentos na Unidades de Saúde.

Decreto Nº 363/2021 - Dispõe sobre a implementação do “home office”.