Ponta Porã registra mais de 5 mil casos de Covid-19

Tamanho do texto

Governo de MS/Divulgação Hospital Regional de Ponta Porã

Município de Ponta Porã na fronteira com o Paraguai ultrapassou na última terça-feira (23), a marca de 5 mil casos confirmados de Covid-19. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), até o momento o município registrou 5.004 infectados.

Entre os dias 21 e 22 deste mês quatro óbitos foram contabilizados, totalizando 110 mortes em decorrência ao novo coronavírus somente em Ponta Porã. De acordo com dados disponibilizados pelo Boletim Covid do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul registra desde o início da pandemia 204.096 casos confirmados, 187.283 recuperados e 3.895 mortes.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas no site: https://www.vs.saude.ms.gov.br/.