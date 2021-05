PMCG amplia vacinação contra a Covid 19

Gisele Ribeiro/PMC

A imunização segue para caminhoneiros com 45 anos ou mais e trabalhadores de transporte de segmentos específicos com 18 anos ou mais e também para as pessoas que tomaram a primeira dose de Astrazeneca até o dia 27 de março. A Prefeitura de Campo Grande ampliou o calendário de vacinação contra a Covid-19 desta quinta-feira, dia 27 de maio, e incluiu trabalhadores industriais e da construção civil com 45 anos ou mais.

É necessário a apresentação de um documento que comprove o vínculo empregatício e ou exercício efetivo da função para os públicos descritos no calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). É necessário ainda o cadastro no site: vacina.campogrande.ms.gov.br, para dar mais agilidade ao processo de identificação no ato de vacinação.

Campo Grande recebeu na quarta-feira, dia 26 de maio, proximadamente 20 mil doses da vacina Astrazeneca para dar continuidade à vacinação dos públicos prioritários. A expectativa é que, após concluir todas as prioridades elencadas no PNI, o município possa estender à vacinação para pessoas com menos de 59 anos sem comorbidades.

De acordo com a assessoria, até o momento, 266.015 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o que representa quase 30% de toda a população campo-grandense, incluindo pessoas não elegíveis para à vacinação, como menores de 18 anos. Deste quantitativo, 122.795 já receberam a segunda dose, totalizando 388.810 doses aplicadas, conforme dados parciais do “Vacinômetro”. A Capital se mantém entre as que mais vacinaram proporcionalmente sua população no país.