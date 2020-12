PMA captura tamanduá-bandeira ferido

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Animal foi encontrado em uma residencia

Um Tamanduá-bandeira foi capturado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) no dia 11, no pátio de uma empresa de alimentos, localizada no bairro Industrial, em Três Lagoas.

Segundo a PMA o animal da mesma espécie adentrou o quintal de sua residência e não conseguia sair. O tamanduá foi capturado com uso de um cambão e colocou o tamanduá em uma jaula de contenção. O animal adulto apresentava um ferimento na cabeça e foi levado para o quartel da PMA e passa por cuidados veterinários. Assim que os médicos veterinários derem alta, o tamanduá será solto em seu habitat natural, distante da cidade.