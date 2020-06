Pizzaria San Marino abriu em Dourados sua quarta unidade

Divulgação San Marino apresenta cardápio diferenciado com mais de 40 opções

Mesmo diante de todas as dificuldades impostas nos últimos meses por conta da pandemia do novo coronavaírus, empreendedores viram em Dourados uma ótima oportunidade de expandir seus negócios. É o caso da pizzaria San Marino que, com restaurantes em Campo Grande e Bonito, escolheu Dourados para inaugurar em maio sua quarta unidade. A segunda maior cidade do Estado está entre as que mais possui consumidores em um mercado que movimenta mais de R$ 22 bilhões a cada ano, com produção de 1 milhão de pizzas diariamente.

O empreendimento inaugurou com venda no sistema delivery e retirada no balcão, respeitando todas as medidas de proteção. A pizzaria possui sistema próprio de pedidos, atende pelo Whatsapp e por aplicativos de entrega. Outros detalhes podem ser acompanhados pelas redes sociais Instagram e Facebook @sanmarinopizzas.

Para Irene Souza Pinto, diretora da pizzaria, as expectativas para o novo empreendimento são as melhores, mesmo no atual momento. “Escolhemos Dourados a dedo para abrir mais uma unidade San Marino, é uma cidade em constante desenvolvimento, apaixonada por pizza e com grandes possibilidades de expansão do nosso negócio”, explica.

Com 38 anos de funcionamento e mais de 40 sabores no cardápio, além dos calzones, a San Marino prepara suas pizzas com ingredientes frescos, de primeira linha e ótima procedência. Entre os destaques no menu estão os sabores de Lombo ao Creme, San Marino de Filé Mignon e Soleada Pantaneira, além das pizzas vegetarianas, uma tendência.

Para cair de vez no gosto dos douradenses a San Marino está com uma promoção de inauguração, 27% de desconto nos pedidos feitos pelo Whatsapp (67) 4141-4545. A pizzaria fica na Manoel Santiago, 1117, telefone fixo (67) 3038-4545.