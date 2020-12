PGE fragmentou mais de 2,2 toneladas de papel

Copge A primeira vez que a PGE fragmentou documentos foi em dezembro de 2019

Na última ação de fracionamento de documentos do ano, realizada no início deste mês, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) fragmentou 382 quilos de papel de acordo com a lei vigente, por meio do Decreto nº 15.168, de 25 de fevereiro de 2019, no qual aprova o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade dos documentos das atividades-meio, produzidos pela Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a assessoria, um ano de promoção desse serviço, a instituição fragmentou aproximadamente 2,2 mil quilos de papel. Ainda há muito o que se fazer, contudo, todo o trabalho é realizado com cautela e técnica necessárias para que não ocorra nenhum equívoco durante o processo.

Os servidores da Coordenadoria da PGE (Copge) são orientados pela coordenadora Especial de Gestão Documental, da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Doralice Martins, e sua equipe.