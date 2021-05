Pessoas com 55 anos ou mais podem se vacinar contra a Covid 19

Tamanho do texto

Anderson Ramos/Capital News Vacina contra a covid-19

Nesta segunda-feira (31), à vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 55 anos ou mais, gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto com 18 anos ou mais, além dos públicos prioritários já contemplados no calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), podem se vacinar contra a Covid 19.

O atendimento a estes grupos ocorre em pontos distintos. Além das pessoas com 55 anos ou mais sem comorbidades, gestantes e puérperas, a vacinação segue para caminhoneiros e trabalhadores industriais com 45 anos ou mais. Pessoas que tomaram a primeira dose de Astrazeneca até o dia 31 de março também poderão se vacinar.

De acordo com a Prefeitura de Campo Grande a vacinação de gestantes e puérperas ocorrerá exclusivamente na Seleta, de 7h30 às 16h45, e no período da tarde nas clínicas da família Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho e na unidade de saúde da família (USF) Moreninha, de 13h às 16h45.

Serviço:

Onde se vacinar ?

Drive-thru Ayton Senna

7h30 às 17h

Drive-thru Cassems

7h30 às 17h

Seleta

7h30 às 16h45

Unidades de saúde

13h às 16h45

Prosa

USF NOROESTE

USF NOVA BAHIA

USF MATA DO JACINTO

USF ESTRELA DALVA

Bandeira

USF TIRADENTES

USF MORENINHA

UBS CARLOTA

UBS UNIVERSITÁRIO

USF ITAMARACÁ

USF MAPE

Imbirussu

USF SÍRIO LIBANÊS

USF IINDUBRASIL

UBS SILVIA REGINA

UBS LAR DO TRABALHADOR

UBS POPULAR

USF ZÉ PEREIRA

USF ANA MARIA DO COUTO

USF AERO ITÁLIA

USF ALBINO COIMBRA

USF SERRADINHO

Lagoa

USF ANTÁRTICA

USF SÃO CONRADO

CF PORTAL CAIOBÁ

USF TARUMÃ

UBS BURITI

USF OLIVEIRA

USF BATISTÃO

USF COOPHAVILA

USF VILA FERNANDA

Anhanduizinho

USF DOM ANTÔNIO

UBS AERO RANCHO

UBS PIONEIRA

UBS JOCKEY CLUB

USF ANHANDUÍ

UBS DONA NETA

USF BOTAFOGO

C.F IRACY COELHO

USF PARQUE DO SOL

USF MACAÚBAS

USF LOS ANGELES

USF PAULO COELHO

Segredo

USF VILA COX

CF NOVA LIMA

UBS CEL ANTONINO

USF SÃO FRANCISCO

USF VILA NASSER

USF JARDIM PARADISO

USF AZALÉIA

UBS ESTRELA DO SUL

USF JOSÉ TAVARES

USF VIDA NOVA