Pela terceira vez, ex-prefeito é condenado por improbidade administrativa

Prefeitura de Costa Rica Jesus Queiroz Baird

Ex-prefeito de Costa Rica e atual secretário Municipal de Saúde, Jesus Queiroz Baird (PP) foi condenado pela terceira vez pelo crime de improbidade administrativa.

Na condenação dada no dia 26 de agosto de 2021, o Juiz de Direito Francisco Soliman

sentenciou “Jesus Queiroz Baird e Paulo José Silva, ambos qualificado nos autos, pela prática dos atos de improbidade administrativa que importaram enriquecimento ilícito. De acordo com as informações do site Costa Rica em Foco, já a segunda sentença dada em 17 de agosto de 2021, o Juiz Francisco Soliman condenou Jesus Queiroz Baird pela prática dos atos de improbidade administrativa que causaram lesão ao erário tipificados no art. 10, incisos II e XII, da Lei 8.429/92, e na forma do art. 12, II, do mesmo diploma legal.

Neste processo o magistrado também determinou a suspensão dos direitos políticos de Baird por cinco anos, o pagamento de multa e ressarcimento ao erário público - que ainda serão calculados - e sua exoneração do cargo de secretário, após o trânsito em julgado da sentença.

Agora cabe ao atual prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves dos Santos (PP) exonerar o atual secretário ou aguardar o trânsito em julgado das decisões condenatórias.