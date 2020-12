Pecuarista é multado em R$ 4,8 mil por desmatamento

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Caso aconteceu nesta segunda

Durante fiscalização em uma fazenda no município de Camapuã, Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste flagraram um desmatamento de vegetação de cerrado, que fora executado sem autorização ambiental. A supressão da vegetação foi realizada com uso de máquinas para aumento da área de pastagem, conforme a PMA.

O autor de 46 anos ainda realizou a queima do material lenhoso do desmatamento nas leiras, também sem autorização do órgão ambiental competente. A área desmatada foi medida em GPS e perfez 3 hectares.

Contra o infrator, residente em Camapuã, foi confeccionado auto de infração administrativo e arbitrada multa de R$ 4.810,00 pelas infrações ambientais. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. Autor foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.