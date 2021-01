Passe Escolar para alunos de Três Lagoas começa inscrição para cadastro e recadastro

Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas Os interessados devem se dirigir a SEMEC

Nesta segunda-feira (11), começa o período de cadastramento e recadastramento dos alunos da Rede Municipal de Ensino(REME), e na Rede Estadual de Ensino (REE), da Zona Urbana de Três Lagoas que utilizarão o Transporte Escolar.

Os interessados em realizar o cadastramento devem dirigir-se com os pais ou responsáveis a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) até o dia 10 de fevereiro de 2021 durante o horário de expediente que é de segunda a sexta das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Conforme a diretoria, a inscrição será analisada em três etapas:

Na primeira etapa, os alunos da REE e os alunos da REME deverão solicitar o Formulário do Passe Escolar; o primeiro no Centro de Referência Educacional/12 e o segundo na SEMEC/Núcleo de Transporte Escolar.

Já no segundo passo, será necessário juntar com o formulário do Passe Escolar os seguintes documentos:

Comprovante de matrícula (atestado escolar) adquirido na Unidade de Ensino; cópia do comprovante de residência em nome do responsável emitido em período menor que 90 dias e cópia do RG ou Certidão de Nascimento do aluno e RG do responsável

Aqueles alunos que já foram cadastrados em anos anteriores devem realizar obrigatóriamente o recadastramento em 2021 e a entrega do cartão.

Para o terceiro passo a ser realizado pelo Núcleo do Transporte Escolar, será a análise da documentação e a comprovação de distância de 2.000m entre a residência do aluno e a Unidade Escolar.

A SEMEC está localizada à Rua Alexandre Costa, 130 – Centro – Telefone (67) 3929-9878. Já o Centro de Referência Educacional/12 (CRE/12) está localizado a Av. Antônio Trajano, 5340-5362, Centro – Telefone (67) 3919-2600.