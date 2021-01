Parceria entre a Sesau e o Hospital Adventista do Pênfigo garantem cirurgias ortopédicas

Divulgação/PMCG Objetivo é garantir atendimento a pacientes que precisariam aguardar na fila do SUS.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande realizou parceria com o Hospital Adventista do Pênfigo para realização de cirurgias ortopédicas de baixa complexidade proporcionando o atendimento a 262 pacientes que eventualmente precisariam aguardar na fila do SUS (Sistema Único de Saúde) e tiveram acesso ao procedimento de forma mais ágil, além de consultas com especialistas.

Segundo a Sesau, os procedimentos considerados de baixo risco abrangem traumas eletivos diversos, como fratura em mão, dedo, tornozelo, pulso, pé, cotovelo e demais cirurgias. Na maioria dos casos o paciente recebe alta no mesmo dia do procedimento.

De acordo com o secretário municipal de Saúde José Mauro Filho destaca que, “Há uma demanda muito grande por esse tipo de procedimento e, conseqüentemente, isso se reflete no tempo de espera. Com uma oferta maior podemos atender mais pacientes e um curto espaço de tempo. Isso proporciona um melhor resultado na cirurgia e no processo de recuperação do paciente. Ele faz desde a consulta a fisioterapia do pós-operatório”, pondera

Os atendimentos devem se estender até dezembro de 2021 e a expectativa é de que sejam realizados ao menos 100 procedimentos por mês.

A parceria deve assegurar ainda a realização de quase 20 mil procedimentos , entre exames de ressonância magnética, tomografias computadorizadas, além de sessões de fisioterapia e consultas com especialistas em ortopedia, cardiologia, ginecologia e dermatologia a disposição desses pacientes.

Outros exames de diagnóstico, como ultrassonografias, ecocardiograma

transtorácico, holter mapa cardíaco, teste ergométrico, exame de bioquímica, hematologia, sorologia e imunologia, uroanálise, eletrocardiograma e radiografias, também serão realizados.

Ainda segundo o secretário de Saúde, José Mauro Filho, “Com a realização desses procedimentos, a fila de espera reduzirá, dando mais celeridade e qualidade no atendimento dos pacientes, que aguardam pelo exame para descartar a suspeita de uma doença grave, ou que precisam de sessões de fisioterapia para melhorar sua qualidade de vida”, conclui.