Palestra sobre saúde mental é ministrada em Dourados

Divulgação/Assessoria Nesta segunda-feira psicóloga conduzirá palestra sobre depressão e ansiedade

Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, promoveu na última sexta-feira (17) palestra em prol da campanha Janeiro Branco. A unidade é gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) do Mato Grosso do Sul.



‘Nós podemos mudar o mundo e torná-lo melhor. Está em suas mãos fazer a diferença’, foi o tema da ação que tem como foco orientar e prevenir profissionais e usuários do hospital sobre os cuidados relacionados à saúde mental. Conforme a assessoria, nesta segunda-feira (20), a psicóloga Savana Ody conduzirá palestra sobre depressão e ansiedade para encerrar a campanha. Após a roda de conversa a terapeuta conduziu uma dinâmica que integrou a equipe multidisciplinar. Também houve momento para reflexão entre os participantes.



Janeiro Branco

A Campanha Janeiro Branco é dedicada a promover a psicoeducação das pessoas e instituições, promovendo a Saúde Mental e combatendo o adoecimento emocional dos indivíduos por meio de debates, reflexões, palestras, rodas de conversa, oficinas, caminhadas e outras formas de intervenções. A iniciativa foi pensada na promoção de Saúde Emocional com estratégias políticas, sociais e culturais para que o adoecimento emocional seja prevenido, conhecido e combatido.