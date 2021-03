Ônibus de Campo Grande funcionarão com escala proporcional após decreto

Deurico/Capital News Transporte coletivo em Campo Grande

Após a publicação do novo decreto municipal, nesta sexta-feira (19) no Diogrande, com vigência de 22 a 26 de março de 2021, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, informa as adequações nas linhas do transporte público coletivo.



Em relação ao horário de funcionamento, as últimas linhas vão sair do terminal às 21 horas, passando pela região central por volta das 21h30. E, chegando aos terminais de destino por volta de 22 horas, conforme a assessoria. A partir daí saem as linhas alimentadoras para os bairros, chegando aos destinos finais por volta das 23h00. Lembrando que depois das 22 horas serão mantidas as linhas dinâmicas, que são direcionadas às pessoas previamente cadastradas para utilizar o serviço, saindo da Praça Ary Coelho às 22h40 e às 23h40. Para se cadastrar o usuário deve ligar no 3316-6600.



Segundo o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, os veículos e as linhas do transporte coletivo funcionarão de acordo com a necessidade dos passageiros ocasionada pelo decreto. “Essas alterações vêm atender a todos os usuários do transporte coletivo que utilizam do serviço durante esse período. Vamos monitorar a demanda durante toda a semana. Deste jeito, vamos atender a população de uma forma mais exata, sem causar empecilho aos trabalhadores que precisam do transporte”, explica Janine.