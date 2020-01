Obras no sistema de abastecimento de água de Maracaju estão em estado final

Divulgação/ MSGOV

Obras de obras de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água estão sendo implementadas em Maracaju. O diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, e o diretor de engenharia e meio ambiente, Helianey Paulo da Silva fizeram uma visita ao local nesta quarta-feira (22).



Dentre os projetos que estão sendo implementados está a ativação de um novo poço denominado MAR-012, com profundidade aproximada de 280 metros e vazão estimada de 225 mil litros por hora.



Além disso, também estão sendo feitos dois reservatórios metálicos, cada um com capacidade de reservar um milhão de litros de água tratada.



Na agenda dos diretores da Sanesul também está uma reunião com os funcionários da unidade local da estatal a fim de alinhar as diretrizes operacionais e metas para 2020.



Walter destacou a importância destas obras para a população de Maracaju, pois melhoram o abastecimento da água no município.