Obras em Três Lagoas voltam a ser realizadas pela DSP

Divulgação/ PMTL O DSP também realiza a manutenção com limpeza e patrolamento de estradas nas áreas rancheiras

Foram retomados os serviços que estavam parados durante o recesso de fim de ano do Departamento de Serviços Públicos (DSP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) de Três Lagoas

Já é possível ver Equipes do DSP realizando patrolamento em diversas ruas do Município, melhorando as condições de tráfego, além das roçadas mecanizadas, mantendo os terrenos públicos limpos.

Divulgação/ PMTL

Também está sendo feita a limpeza e manutenção de bueiros com caráter de extrema importância, “Durante o período de chuvas sempre realizamos esse serviço, até porque, a própria população joga muito lixo nos bueiros, o que dificulta a passagem da água e causa transtornos”, afirmou Adriano Barreto, secretário da pasta.

Outra ação que foi retomada pela DSP, foi a manutenção com limpeza e patrolamento de estradas nas áreas rancheiras, que nessa época do ano são muito utilizadas.