Obras devem acabar com alagamentos no Cidade Morena

Divulgação/ PMCG Obras no Bairro Cidade Morena,

Obras de drenagem e controle de enchentes no Bairro Cidade Morena devem começar em 40 dias, em Campo Grande. A Prefeitura assinou um contrato no valor de R$ 2.893.009,73 para serem investidos no projeto.



Serão implementados 1.275,95 metros de tubos para captar a enxurrada que alaga casas localizadas onde não há asfalto, em ruas como a Jaguariúna, Israelândia e Buenópolis, e fica empoçada na parte asfaltada do bairro, onde as bocas lobo estão desativadas.



Falta tubulação para escoar as águas pluviais até o Córrego Gameleira, já nos fundos do Residencial Novo Século.



O início das obras acontece às margens da Gury Marques, perto da tubulação já existente. Serão colocados pedras para estabilização do solo e uma estrutura de concreto que pesa 25 toneladas cada uma.