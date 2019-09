Obras da avenida Bandeirantes seguem a todo vapor

Saul Schramm/Portal MS Revitalização da Avenida Bandeirantes integra o projeto de mobilidade urbana

“Já percebemos as melhorias que o novo asfalto trará para a avenida Bandeirantes. As obras seguem dentro do cronograma e sem nenhum prejuízo aos moradores e comerciantes da região”, disse o Secretário especial do Governo do Estado, Carlos Alberto de Assis, em relação as obras de revitalização da Avenida Bandeirantes.



Com contrapartida de R$ 2,2 milhões do Governo do Estado em quatro meses de andamento da obra, iniciada em abril, já foram implantados mais de 90% dos 3.748 metros de drenagem projetados e conclusão de 927 metros quadrados de remendo profundo, onde foi preciso refazer a base do asfalto antigo. A pista também foi ampliada em 325 metros e está em execução mais 110 metros, além de calçadas e meio-fio em vários trechos.



A revitalização da Avenida Bandeirantes integra o projeto de mobilidade urbana, a via faz parte do corredor do sudoeste, ligação entre o centro da cidade e os terminais Bandeirantes e General Osório.Segundo a assessoria o projeto, incluindo a sinalização e sete estações de pré-embarque, está orçado em R$ 8,7 milhões, sendo R$ 6.464.936,73 do PAC Mobilidade e R$ 2.297.378,94 de contrapartida, viabilizada pelo Governo do Estado. Serão executados 4,1 km de recapeamento.



As obras na avenida Bandeirantes fazem parte da segunda etapa do programa “Juntos por Campo Grande”, que garantiram R$ 169 milhões para a melhoria da infraestrutura da Capital, em a administração estadual repassa a contrapartida necessária para a contratação de recursos da União e o município executa as obras.