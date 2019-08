O asfalto deixa de ser um sonho para dez bairros da cidade

Saul Schramm/Edemir Rodrigues Outro ponto que recebeu atenção especial foi o complexo José Tavares, onde mesmo com algumas vias ainda em obras, a população comemora a benfeitoria

Bairros de Campo Grande (MS), receberam pavimentação asfáltica e drenagem através da parceria Juntos Por Campo Grande. Nova Lima, Atlântico Sul, Alto São Francisco, José Tavares do Couto, Mata do Jacinto, Bellinati, Sírio Libanês, Vila Nasser, Jardim Anache e Jardim Seminário.

Entre eles, o bairro mais populosos da cidade, com cerca de 35 mil habitantes, o Nova Lima. Segundo assessoria, Pedro Domingos Faustino de Oliveira, presidente da associação de moradores, faz questão de elogiar o trabalho conjunto dos poderes em prol da população. “Estamos muito felizes com as entregas que vem sendo feitas aqui na nossa região. O asfalto trouxe para nós segurança e dignidade. Somos muito gratos” afirma.

Nos últimos meses, o secretário especial do Governo do Estado, acompanhou de perto as obras e ações em andamento na Capital. Para ele, essa é a gestão que a cidade merece. “O poder público mais perto das pessoas, é isso que Campo Grande sempre mereceu. Olha a importância que tem o asfalto numa região? Melhora a qualidade de vida, melhora a saúde, e valoriza o imóvel. É uma obra que quando a gente tem na porta da nossa casa, a gente não valoriza tanto. Mas para quem está aguardando há 20, 30 anos, é fantástico”, destaca Assis.

Saul Schramm/Edemir Rodrigues Outro ponto que recebeu atenção especial foi o complexo José Tavares

As obras no residencial, integram o Complexo José Tavares, um projeto que abrangerá outros 10 núcleos habitacionais de casas populares construídos nesta região do Nova Lima. O investimento total previsto é de R$ 18,1 milhões. Sendo, R$ 11,5 milhões de recursos do PAC Pavimentação, financiamento contratado pela Prefeitura, e R$ 6,5 milhões de contrapartida do Governo do Estado. Além do complexo, a parceria permitiu melhorias no Aero Rancho, Jardim Anápolis, e Indubrasil.