Números de mortes por covid-19 sobe para 1.931

Campo Grande registrou mais 212 novos casos e 13 óbitos nas últimas 24 horas, de acordo com as informações do Boletim Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgado neste domingo (13).

Ao todo o Estado registra 1.931 mortes por Covid-19, 113.298 casos confirmados, 13.232 precisam ficar em isolamento domiciliar. Em todo o MS foram registrados mais 422 casos positivos. Além de Campo Grande, as quatro cidades que apresentaram crescimento de novos casos foram Corumbá com + 46; Maracajú + 20, São Gabriel do Oeste +15 e Naviraí +13.

Divulgação/SES Dados são divulgados diariamente

Número de mortes também subiu de acordo com o Boletim. Foram 18 pessoas que não resistiram à doença em todo o Estado. Em Campo Grande 13 pessoas vieram a óbito, sendo um paciente com 26 anos. A taxa de letalidade é de 1,7%. Os municípios de Caarapó, Dourados, Selvíria, Anaurilândia e Sidrolândia registraram um óbito cada um.

A ocupação dos leitos continua alta nas cinco macrorregiões. Campo Grande aparece com índice de 104%; Dourados com 82%; Três Lagoas com 66%; Corumbá com 88%. O número de pacientes internados é de 647, sendo 373 em leitos clínicos (288 públicos e 145 privados), e 274 em UTI (187 públicos e 87 privados). Estão em isolamento domiciliar um total de 13.232 pessoas.