Novas medidas de segurança contra Covid-19 foram redobradas

Na luta contra o Covid-19, na Penitenciária Estadual de Dourados, cidade que atingiu o epicentro do Covid-19, as medidas vem sendo redobradas. O Estado está seguindo uma série de regras para manter higienizado e o oferecer ao máximo de proteção aos internos das penitenciárias de todo o MS. Uma das novidades é a aferição de temperatura logo na entrada do local da penitenciária de Dourados.

Hedio Fazan o presídio de Dourados tiveram dois casos do vírus registrado no Estado