Nova estrutura hospitalar de Corumbá será entregue em maio

Edemir Rodrigues Obra já está 70% concluída

Com recursos do Estado, a prefeitura de Corumbá executa a construção de um novo anexo ao atual Hospital de Caridade – Santa Casa – de Corumbá, , fundado em 1904, que terá 3.661 metros quadrados, distribuídos entre salas de emergência, ambulatório, enfermaria, receptivo e setor de triagem. O projeto inclui ainda reforma do hospital, com nova recepção geral e reestruturação do centro obstétrico e da enfermaria da maternidade e ativação de mais 30 leitos.

Estão sendo investidos R$ 11,9 milhões em obras de ampliação e adequações daquela unidade. Conforme a assessoria em maio próximo, a quarta cidade do Estado ganhará uma nova estrutura para atendimento de urgência e emergência.

O novo complexo hospitalar mudará radicalmente o padrão de assistência médico-hospitalar em Corumbá. O município tem uma grande demanda de pacientes da região de fronteira e não contava com suporte clínico para oferecer qualidade de serviços. A população flutuante que depende dos serviços da Santa Casa – único hospital na região -, incluindo Ladário e as cidades fronteiriças da Bolívia, soma mais de 150 mil habitantes.

Estrutura está sendo edificada na esquina das ruas América e Sete de Setembro, em área do hospital, localizado no centro da cidade, englobando todas as especificações do projeto: salas de emergência e ambulatório, enfermaria, receptivo e triagem. O projeto de engenharia do pronto-Socorro e anexos está praticamente concluído, com 70% da estrutura edificada, informou o secretário municipal de Infraestrutura, Ricardo Ametla.