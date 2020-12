Nesta sexta-feira inicia em sistema drive-thru projeções de Natal

Seinfra “Feliz Natal”

Nesta sexta-feira (11) iniciam, nos altos da Avenida Afonso Pena no sistema de drive-thru, as projeções de Natal no Aquário Pantanal. A mega construção servirá de palco para mensagens de “Feliz Natal”, que serão acompanhadas de trilha sonora nesta sexta, sábado e domingo, 11, 12 e 13 de dezembro, sempre das 19h às 21h30.

Nesse período, equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito da Capital) vão organizar o trânsito no local.

A pista da direita da Avenida Afonso Pena, no sentido Parque dos Poderes/Centro, estará com trânsito controlado para a exibição das projeções. Motoristas devem usar velocidade baixa na via. De acordo com a assessoria, não será permitido descer do carro para entrar na área do Aquário do Pantanal.

Quatro equipamentos de projeção mapeada e um completo sistema de som serão os responsáveis pelas felicitações de Natal no Aquário. Pequenos vídeos vão aprimorar a experiência dos espectadores.

As projeções também serão realizadas nos próximos dias 18, 19 e 20 de dezembro. As mensagens ainda vão ser repetidas na véspera do Natal e no feriado natalino, dias 24 e 25 de dezembro.