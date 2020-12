Nesta segunda-feria Ministério da Saúde prorroga 1.420 leitos de UTI

Chico Ribeiro/ Portal MS ,,

Continuando o reforço ao combate ao Coronavírus, o Ministério da Saúde prorrogou, nesta segunda-feira (7), 1.420 leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo aos pacientes graves da Covid-19 em 17 estados brasileiros. São eles: São Paulo, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Tocantins e Maranhão.

Saúde já prorrogou 15.406 leitos de UTI em todas as regiões do país para auxiliar aos estados e município no enfrentamento à pandemia. As prorrogações são feitas a pedido dos entes federados.

De acordo com a assessoria, o investimento nas prorrogações é de R$ 68,1 milhões, para que estados e municípios façam o custeio dessas unidades pelos próximos 30 dias. As portarias que autorizam a prorrogação do custeio dos leitos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (07).