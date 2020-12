Deurico/Capital News Verão

Nesta segunda-feira inicia o verão, o qual começa 21 de dezembro e vai até sábado 20 de março do ano que vem, terá o clima influenciado pelo fenômeno La Niña como moderada a forte intensidade.

Mesmo assim, as chuvas não devem sentir os efeitos clássicos da La Niña, que é quando as águas do oceano Pacífico Equatorial Central ficam com temperatura abaixo do normal, segundo o Climatempo.

No Brasil, o fenômeno é caracterizado pela redução da chuva na Região Sul do Brasil e aumento da chuva na porção norte da Região Norte e do Nordeste. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a La Niña também tende a facilitar as convergências de umidade que estimulam a chuva.

Conforme o prognóstico climático trimestral especifico para Mato Grosso do Sul são estimados 400 a 500 milímetros em média para os próximos 3 meses. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a distribuição desses acumulados será: chuvas acima da média para as regiões leste, norte, pantaneira e sul; dentro da normalidade na área central; e abaixo da média histórica para a região sudoeste.

As temperaturas normalmente são elevadas no verão, e neste não será diferente. De acordo com a assessoria, são esperadas temperaturas acima da média, com picos de até 37°C que podem ocorrer com mais frequência na região pantaneira.